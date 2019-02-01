В Минске мужчина угрожал ножом школьнице в подъезде

Милиция разыскивает мужчину за совершение хулиганских действий в отношении малолетней, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.



Днем 31 января в подъезде жилого дома на ул.Судмалиса неизвестный приставал к малолетней школьнице. «Мужчина зашел с ней в подъезд, поднялся на этаж и под угрозой предмета, похожего на нож, потребовал пройти с ним. При этом он хватал девочку за лицо. Однако та не растерялась, начала звать на помощь и укусила мужчину за палец, после чего злоумышленник скрылся», — рассказали в ГУВД. Информацию о мужчине можно сообщить в Ленинское РУВД Минска или по телефонам: +375296694932, +375333478028, +375296743711.