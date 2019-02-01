В Беларуси заявили о готовности организовать встречу Александра Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом, заявил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Однако на повестке дня такой вопрос пока не стоит.

После выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне Олег Кравченко сообщил, что в Беларуси готовы к организации встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. «К сожалению, пока такой вопрос на повестке дня не стоит», — добавил он, передает РИА «Новости».

Замглавы внешнеполитического ведомства также сообщил, что в Минске надеются на смягчение санкций со стороны США. У него запланированы встречи в Госдепе, на которых будут обсуждаться отношения с Беларусью. Ответный визит американских дипломатов в Минск пока не планируется.