Актриса сыграла более 200 ролей в кино.

Заслуженная артистка России Валентина Березуцкая скончалась в Москве в возрасте 86 лет. Причина смерти – внезапная остановка сердца. По данным СМИ, приехавшие врачи зафиксировали у актрисы состояние клинической смерти, однако спасти ее не удалось, пишут «Известия». По данным телеграм-каналов, перед тем как впасть в кому, артистка в течение нескольких часов задыхалась.

Березуцкую называют «королевой эпизода». Она сыграла более 200 ролей в кино, среди которых «Покровские ворота», «Вечный зов» и «Любить по-русски». Другому поколению зрителей она больше запомнилась по фильмам «Антикиллер» и «Анкор, еще Анкор».