Считается, что каждая шестая смерть в мире возникает от рака — это вторая по смертоносности болезнь после сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые со всех уголков мира пытаются придумать действенное лекарство: кто-то уже создал распыляемый гель, а чье-то лекарство уже получило одобрение. На днях весьма громкое заявление сделали ученые Израиля — они уверили, что разработали лекарство от рака, убивающие злокачественные клетки безо всяких побочных эффектов.

Заявление было сделано основанной в 2000 году компанией Accelerated Evolution Biotechnologies (AEBi). Созданное ею лекарство получило название MuTaTo, что дословно можно перевести как «многоцелевой токсин». Принцип его действия заключен в том, что раковые клетки будут убиваться крохотными пептидами, обволакивающими каждую клетку со всех сторон.

«Наш метод лечения рака покажет эффективность с первого дня и не будет иметь побочных эффектов при гораздо более низкой стоимости, чем большинство других лекарств на рынке», — объявил Дэн Аридор, председатель совета директоров AEBi.

До сих пор лучшими «убийцами» рака считались антитела, которые также являются идеальным средством для доставки лекарств. Однако у них есть большой минус — они слишком велики для проникновения в труднодоступные места и дороги в изготовлении и регулировании. Лучшей альтернативной антител оказались пептиды — эти связанные в цепи аминокислоты обходятся гораздо дешевле, не вызывая побочных эффектов.

Создатели лекарства подчеркнули, что другие препараты направлены на быстрорастущие клетки и воздействуют только на определенную точку. В отличие от них, MuTaTo затрагивает даже медленно растущие стволовые раковые клетки, которые могут возобновить заболевание даже после полного, казалось бы, исцеления.

«Если лекарство не уничтожит рак полностью, оставшиеся клетки могут возобновить мутации и вернуть заболевание, которое во второй раз уже будет устойчиво к лекарствам», — объяснил Илан Морад, глава AEBi.

Лекарство MuTaTo сможет подстраиваться под каждого пациента. Для этого им потребуется отправить часть биопсии на обследование. Анализы покажут, какие именно вещества необходимо задействовать в каждом конкретном случае.

Компания провела успешные испытания лекарства на мышах, но признает, что тестирование на людях может занять несколько лет. Ее заявление уже раскритиковано специалистами: большинство из них сомневается, что лекарство эффективно против всех видов заболевания. Также они отмечают, что испытания на мышах и людях это разные вещи, и в человеческом организме лекарство может показать совершенно другие результаты.