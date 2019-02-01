Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, возбужденное в отношении бизнесмена Юрия Аверьянова, а также ряда должностных лиц коммерческих структур, передано прокурору для направления в суд.

Следствие пришло к выводу, что должностные лица подконтрольных Аверьянову компаний по поручению бизнесмена изымали наличные деньги и передавали в его распоряжение без документального оформления, пишет «Ежедневник». В бухучете не отражалось от 10 до 50% выручки заведений Аверьянова, уточнили в Следственном комитете.

Для сокрытия данных действий в кассовые аппараты вносились ложные сведения о поступивших денежных средствах, программное обеспечение касс было изменено. Сам Аверьянов, как заключило следствие, получал отчетность с действительными данными. Занижение выручки привело к уменьшению налоговой базы и, соответственно, к услонению от уплаты налогов.

Ущерб, по подсчетам следователей, составил около миллиона рублей. В ходе предварительного расследования он был полностью возмещен.

Еще четверых человек обвиняют в пособничестве от уплаты налогов. К ним применены различные меры пресечения – залог и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Топ-менеджеры были задержаны полтора года назад. Среди них были директор ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд», управляющий Madison Royal Club и другие. Все эти заведения были подконтрольны Аверьянову.

В СК отметили также, что уголовное дело в отношении Юрия Аверьянова и иных лиц, в котором задокументированы дополнительные эпизоды преступной деятельности, выделено в отдельное производство. Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается его расследование.

Сам Аверьянов сейчас находится в Германии. Беларусь добивается его экстрадиции.