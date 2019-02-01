"Прошу не сечь голову, не лишать свободы"

Фигуранты «дела медиков» выступили с последним словом.

Сегодня в Мингорсуде замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий и главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок выступили с последним словом. Накануне гособвинитель попросил признать их виновными и приговорить к минимальным срокам — Лосицкого к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, Кравченка — к 5 годам.

Первым к суду обратился Владимир Кравченок, он вышел к трибуне и зачитал свою речь по бумаге.

— Высокий суд, вину признаю полностью, глубоко раскачиваюсь в содеянном. Обо всех эпизодах противоправной деятельности я сообщил добровольно, доход, полученный преступным путем, возместил в полном объеме в доход государства, — говорит обвиняемый.

Кравченок напоминает про то, что еще 28 июня 2018 года заключил досудебное соглашение, все его условия выполнил.

— Прошу назначить мне более мягкое наказание, которое предусматривает статья 70 УК (Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, с учетом личности обвиняемого, исключительных обстоятельств и пр. — Прим. TUT.BY). (…) Медицинское оборудование закупалось так, как это было предусмотрено законодательством. Отмечу, приобреталось самое качественное оборудование. За совершение преступления по ст. 430 (получение взятки. — Прим. TUT.BY) помимо уголовного наказания предусмотрено еще два дополнительных — конфискация имущества и лишение возможности занимать определенные должности. Полагаю, наложение их на меня является обоснованным. Вместе с тем прошу не назначать мне лишения свободы, — говорит в последнем слове Владимир Кравченок. — Прошу назначить мне наказание в виде ограничения свободы на любой срок без направления или исправительные работы на любой срок.

В качестве смягчающих обстоятельств главврач просил учесть его явку с повинной, сотрудничество со следствием, госнаграды, а также то, что на иждивении у него находится дочка-студентка и престарелые родители.

— Моему отцу 85 лет, он инвалид второй группы, не ходит. Маме — 83, — после этих слов обвиняемый взял небольшую паузу, голос задрожал. — Со вчерашнего дня она находится в больнице на лечении. В настоящее время я работаю стоматологом. Моего исправления можно достичь, не лишая меня свободы. С учетом опыта и квалификации я принесу людям больше пользы на свободе. Есть даже пословица: «Отрубленную голову меч не сечет». Прошу не сечь повинную голову, не лишать свободы.

Речь Владимира Кравченка длилась пять минут, речь замминистра Игоря Лосицкого — чуть более двух.

— По всем эпизодам и в полной мере признаю свою вину, ни в коем случае не оспаривая ни один эпизод из материалов уголовного дела. Все признательные показания давал самостоятельно, без нажима, — громко и четко говорит из-за решетки Игорь Лосицкий. — Хочу извиниться перед судом и государственным обвинителем за слабость, которая была допущена на первом заседании, потому что жалость к себе — эта та штука, которая затмевает разум. Обстоятельства своей болезни я упомянул не для того, чтобы вызвать жалость. Я просто хотел обратить внимание высокий суд на факты и события, которые происходили в моей жизни. Наверное, прием достаточно серьезных препаратов и неудовлетворенность работой в результате внутреннего конфликта позволили ослабить контроль и осторожность, совершив эти преступления.

Лосицкий заявил, что раскаивается глубоко и искренне. Он попросил учесть все смягчающие обстоятельства, состояние здоровья, а также многолетний опыт работы.

— Моя деятельность была отмечена Национальным собранием и президентом. Прошу высокий суд применить возможное снисхождение, — на этих словах Лосицкий закончил выступление.

Приговор будет оглашен 8 февраля.

Выступая в прениях сторон, напомним, прокурор Юрий Шерснев заявил, что совершение коррупционного преступления «наносит непоправимый ущерб государству, это та ржавчина, которая его разъедает». Он считает: вина обвиняемых полностью доказана по ст. 430 (Получение взятки). Шерснев попросил признать Игоря Лосицкого виновным по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере) и приговорить к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Что же касается Владимира Кравченка, то прокурор отказался от обвинения по ч. 2 ст. 424 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Посчитав, что в суде не было доказано, что при закупке компьютерного томографа Кравченок использовал служебные полномочия. Гособвинитель полагает: главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники необходимо признать виновным по ч. 2, ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно либо в крупном размере) и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества.

Напомним, по версии следствия, с 2013 по 2018 год Кравченок в качестве взяток получил 10 700 долларов, 15 тысяч евро и 1500 белорусских рублей. Деньги он брал за заключение договоров о закупке медтехники для поликлиники и «благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию». Оказалось, взятки главврач потратил на поездку с женой в Париж, участие в конгрессе в Барселоне, оплату обучения дочки в медицинском университете. Сейчас Кравченок находится под домашним арестом и работает стоматологом.

Замминистра здравоохранения Игорю Лосицкому вменяют получение взяток на сумму 10 тысяч евро и 13,5 тысячи долларов. Он курировал вопросы закупки медтехники, ее регистрацию. Деньги он потратил на дорогостоящее лечение.