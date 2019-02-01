Большое количество кандидатов со стороны оппозиции усиливает Александра Лукашенко, считает политолог Павел Усов.

В эфире Белсат доктор политологии Павел Усов прокомментировал увеличение количества желающих принять участие в следующей президентской кампании до шести человек.

По мнению эксперта, большое количество участников избирательной кампании выгодно властям, так как на их фоне Александр Лукашенко будет выглядеть более серьезно.

«На таком фоне действующая власть может получить легитимность, так как такая широкая оппозиция не будет иметь поддержки», – говорит политолог.

По мнению Павла Усова, никто из оппозиционеров не ставит стратегической задачи смены власти.

«Основная цель всех участников – написать, нацарапать свое имя в политической истории современной Беларуси, но не бороться за власть», – заявляет Усов.

В ближайшем будущем в Беларуси не появится кандидат, который бы качественно выделялся на фоне других оппозиционеров, так как в стране нет соответствующего политического и идеологического пространства.

«Серьезный человек участвовать в выборах не будет по простой причине: выборов в Беларуси нет. Вся кампания будет иметь исключительно статистический вид – они будут статистами еще более пассивными, чем в 2010-м году», – продолжает Усов.

Политолог обращает внимание, что никто из оппонентов действующего главы страны не ставит целью защитить выборы как таковые.

«Ну проголосуют за [оппозиционных] кандидатов, скажем, 30% (за них вряд ли проголосует 50%). Власти нарисуют традиционные полтора, два или четыре процента. Каким образом тот или иной кандидат будет защищать настоящий результат – неизвестно. Можно вспомнить Татьяну Короткевич в 2015-м году, когда многие говорили, что «за нее проголосовало около 10%, а ей нарисовали 4%». И что она сделала? Она пошла кататься на коньках», – продолжает эксперт.

Оппозиция не собирается бороться за победу: она участвует в выборах только ради имиджа, чтобы иметь возможность общаться с представителями Запада, считает Усов.

«Александр Лукашенко использует это в своих целях: он покажет, что в Беларуси происходят демократические процессы. И это устроит Запад», – резюмирует Усов.