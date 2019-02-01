Анализ крови на онкомаркеры, который делается во многих платных лабораториях, способен не только помочь человеку распознать онкозаболевание, но и принести серьезные неприятности, убеждены белорусские онкологи.

«Онкомаркеры, безусловно, очень помогают врачам. Некоторые из них могут указывать на развитие заболевания, по ним доктор может оценить эффективность лечения, а в некоторых случаях и определить рецидив», — пояснил заместитель директора по научной работе ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова» Сергей Красный.

Между тем, эффективность анализа на онкомаркеры в качестве скриннинга в глазах онкологов себя совершенно не оправдывает. Лишь один маркер себя зарекомендовал у белорусских медиков, это – ПСА-антиген, позволяющий определить рак предстательной железы.

«Люди бегут в ближайший платный медцентр и делают все 150 онкомаркеров, которые там предлагаются. И 3 из них оказываются повышены. Человек получает серьезную психологическую травму», — рассказал Красный.

Он обратил внимание на тот факт, что зачастую повышение показателей каких-либо онкомаркеров может быть связано с совсем другими, неонкологическими, причинами.

«Потом человек обследуется с ног до головы, выясняет, что у него ничего нет. А осадочек остается», — разводит руками специалист.