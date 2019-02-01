Популярное американское периодическое издание перепутало Кейт Бекинсейл с Кейт Миддлтон.

Дело было так. На своей страничке в социальных сетях Кейт Бекинсейл написала, что ее госпитализировали в больницу. Девушке потребовалась срочная операция, поскольку у Кейт разорвалась киста яичника. Поклонники поддержали свою любимицу в комментариях.

Через некоторое время, как и следовало ожидать, эта новость появилась во всех СМИ. Однако одно американское издание USA Today, которое имеет большую аудиторию читателей, перепутало Кейт Бекинсейл с другим человеком. Так, пациенткой больницы стала супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон.

В Instagram Бекинсейл просто не смогла не пошутить на этот счет. Она прикрепила фотографию газеты в своей публикации и написала, что уже идет на поправку. Кроме того, она передала привет от Уильяма.