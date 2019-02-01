Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания межправительственного совета ЕАЭС привел доказательства поставок санкционных товаров на российский рынок через Беларусь, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, в ходе заседания Евразийского экономического совета одной из тем стали поставки товаров, которые находятся под санкциями со стороны России. В частности, обсуждали вопрос, как с помощью «серых каналов» по территории Беларуси в Россию попадает запрещенная продукция.

«Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит — в ответ на это Дмитрий Анатольевич (Медведев) представил прямо материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована. Поэтому также этот вопрос будет решаться», — завил Орешкин.

Рабочая группа в том числе займется приведением к единому знаменателю торговой политики. Этот вопрос также будет обсуждаться с белорусской частью группы, которую возглавляет министр экономики Дмитрий Крутой.

Ранее президент Беларуси уже комментировал обвинения в поставках санкционных товаров. В частности, речь шла о товарах из Украины, которые транзитом через нашу страну шли на российский рынок.

«Белорусами и не пахнет там. Если белорусы и нужны, то какую-то частную структуру могут подтянуть к этому, чтобы подсказали, как лучше проехать по Беларуси», — пояснил Лукашенко.