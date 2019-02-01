Ему докладывают об обновлении школьных учебных программ, подготовке новых учебников, трудовом обучении, подготовке в ВУЗах, молодежной политике, экспорте услуг в сфере образования, зарплатах педагогов.

Александр Лукашенко отметил, что к теме образования он обращается постоянно. Президент сказал, что хотел бы посмотреть, как реализуются решения в этой сфере.

«К вопросам образования мы обращаемся постоянно. Я просто хочу прежде всего сам убедиться, насколько реализуются наши решения в сфере образования. Если есть необходимость, подтолкнуть те реформы, которые идут в образовании. Хотя реформами мы никогда не занимались и заниматься в образовании не будем. Мы должны совершенствовать то, что имеем сегодня, и то, что получили вчера. Ломать ничего нельзя», — цитирует Александра Лукашенко пресс-служба президента.

За последние годы в рамках совершенствования системы образования делались попытки сместить начало занятий в школах, отменялись вступительные экзамены в гимназии, вводились и упразднялись специализированные классы, факультативы и т.д. Сейчас пишутся новые учебники.

Ранее министр образования Игорь Карпенко сообщал, что в 2019 году в Беларусь активно будут реализовывать программу «Электронная школа». Министерство работает над созданием детского технопарка. В прошлом году было выпущено 49 наименований учебников. К 1 сентября этого года должны выйти еще 79 наименований. В правительстве рассматривается новая редакция Кодекса об образовании.