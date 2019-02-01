Гран-при Восьмого международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm удостоена картина «Периферия» белорусского режиссера Варвары Щуки, передает БЕЛТА с торжественной церемонии награждения победителей.

Получая награду, преподавательница английского языка из Минска Варвара Щука рассказала, что в фильме показан город Ветка Гомельской области, откуда родом ее главный герой — Вадим Чернышев. «Периферия находится внутри каждого из нас. Мой муж не минчанин, тема раскрытия периферии — это осознание того, что человек может быть родом из глубинки, но при этом быть более открытым к жизни и готовым выйти из зоны комфорта, чтобы добиться своей цели, нежели я, минчанка», — рассказала режиссер о названии своей ленты.

Первое место получил фильм из Англии «Gwylvos; Forests Beneath the Waves» («Дикая природа; Леса подводного мира») Мэтта Биггса. На втором оказалась работа из Китая «Sonatina», режиссер — Вонг Хои. Третье место завоевала история белорусского автора Валерия Артемьева «Искушение».

Российский фильм «Путешествие» Арины Салахутдиновой получил награду от народного жюри, а в номинации «Лучший сценарий, основанный на реальных событиях» победила лента «Беглецы» режиссера Фрэнка Бенитеза из Колумбии. Картина «Радио» Ахмеда Аллама из Египта стала обладательницей приза номинации «Лучший байопик».

«И я, и все сегодняшние зрители испытали большое удовольствие от увиденного. Я в восторге. Особенно мне понравился фильм «Тело» белорусского автора Юрия Семашко. Это черная комедия, и у нашего режиссера получилось точное попадание в этот сложный жанр. Фильм великолепно исполнен, и в нем нет ничего лишнего. Хочется найти этого режиссера и его команду, потому что Министерство культуры готово помогать талантливым авторам продолжать творческую жизнь», — отметил начальник управления по кинематографии Министерства культуры Александр Рыдван.

В этом году в конкурсе участвовали 334 работы, что на 23 больше, чем в прошлом. В числе конкурсантов 71 работа из Беларуси. Всего в программе отбора фестиваля были фильмы из 62 стран, включая Великобританию, Германию, Испанию, Италию, США, Японию, Францию. К velcom Smartfilm 2018 присоединились участники из Венгрии, Венесуэлы, Сирии, Швейцарии и ЮАР — впервые участвовали 22 страны. Жанровый диапазон фильмов широк — драмы, комедии, хорроры и анимация.

Восьмой международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm — это площадка для реализации смелых идей и необычных историй в снятом на смартфон короткометражном кино. Девиз восьмого форума — «Основано на реальных событиях».

Фестиваль проводится компанией velcom при поддержке Министерства культуры Беларуси.