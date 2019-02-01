ДТП на МКАД: погибли люди

Стали известны подробности ДТП на МКАД в Минске.

01.02.2019 в утреннее время на МКАД произошла смертельная авария. Инцидент случился в районе 10-й клинической больницы на 10 км внешнего кольца. Об этом сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Минского горисполкома и МЧС.

По предварительной информации, произошло столкновение фронтального погрузчика Shantui и грузового автомобиля Scania, а затем погрузчик выехал на внешнее кольцо МКАД и протаранил «Опель», «Ситроен» и «Мазду».

На данный момент сообщается о двух погибших – водителе «Мазды» и его жене. Также из автомобиля был деблокирован раненый пассажир. Водители «Ситроена» и «Опеля» с различными телесными повреждениями были доставлены в медучреждение.

В настоящее время проводится расследование инцидента. Устанавливаются все обстоятельства аварии.