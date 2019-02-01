Белорусский лидер признал, что ему приходится каждый день сталкиваться со школьными программами, поэтому все недочеты ему известны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал содержание учебных программ по ряду школьных предметов, соответствующие заявления он сделал в пятницу в ходе совещания о перспективах развития национальной системы образования, передает Sputnik.

Глава государства неоднократно обращал внимание чиновников на необходимость убрать из учебных программ все лишнее, обновить учебники и пересмотреть подходы к содержанию образовательного процесса в целом. На совещании в пятницу Лукашенко остановился на нескольких конкретных претензиях.

Слишком много математики

Недовольство вызвало у президента количество математиков – он иронично отметил, что «готовим одних математиков».

«Давайте говорить откровенно, не хочу быть ретроградом: нам, наверное, меньше всего нужно в стране математиков. Понятия в математике должны быть, потому что мы в жизни всегда сталкиваемся с математикой. Но в великих математиках потребность меньше всего», – заявил Лукашенко.

Великих математиков, убежден белорусский лидер, много быть в принципе не может, такие люди – редкость.

«А мы под эту редкость начинаем косить. В школе математику начинаем преподавать так, что отпугиваем детей от этой математики, от учебы. Я не хочу, чтобы математики обиделись на мои рассуждения, я ничего плохого о них не сказал. Но еще раз повторяю: математик — это редкость. Давайте готовить математиков где-то на факультативе, но в основном в вузе. А мы начинаем университетские программы перебрасывать в школу. Зачем вы это делаете?» – задался вопросом президент.

Половина учебника – про червей

В качестве еще одного примера неправильно выстроенной программы президент назвал биологию.

«Недавно я посмотрел, как в восьмом классе изучают биологию: слушайте, полкурса — черви! Строение, жизнедеятельность и что надо сделать червяку, чтобы он был паразитом. Ну ответьте мне на этот вопрос. Ладно, для продвинутых пусть будет. Да, надо знать про это существо, но зачем его дотошно изучать?» – обратился Лукашенко.

Президент отметил: если речь идет о будущем биологе и предмет взят за основу, то предмет действительно нужен в таких объемах. Однако, как и с математиками, биологов будущих не очень много.

Что не так с ШАГ и ОБЖ?

«Ваш этот ШАГ, который вы ввели, так называемая «Школа активного гражданина» – это отдельный разговор. Это должно пронизывать все курсы: от математики до гуманитарных дисциплин. Это надо преподавать на каждом уроке по каждому курсу, формируя гражданскую позицию человека, а не выделением какого-то отдельного курса – «Школа активного гражданина», – отметил Лукашенко.

Сам по себе проект вроде и неплохой, признал президент, однако он не уверен, что учителя готовы им заниматься.

«Вы об этом подумали? И что, после того как вы придумали в Минобразования этот ШАГ, они будут преподавать на нем? Для этого у нас есть исторические дисциплины, есть литература и так далее. Там надо преподавать элементы этих ШАГов, семью надо задействовать и средства массовой информации, чтобы сформировать этого активного гражданина», – подчеркнул белорусский лидер.

Высказался критически президент и о содержании учебных программ по ряду других курсов, в том числе по основам безопасной жизнедеятельности (ОБЖ). «Надуманность вместо того, чтобы развивать, продвигать то, что уже опробовано жизнью, и то, что нужно будет завтра», – высказался Лукашенко.

Также в пятницу белорусский лидер заявил о необходимости расширения преподавания трудов в школах и призвал пересмотреть подходы к урокам физической культуры.