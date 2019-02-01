Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) одержала вторую победу на турнире в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.

В поединке 1/4 финала десятая ракетка планеты встречалась с россиянкой Екатериной Александровой (78) и проиграла два первых гейма. Затем, после беседы со своим тренером Дмитрием Турсуновым, белоруска заиграла гораздо сильнее и взяла 5 очков подряд, выиграв в итоге первую партию со счетом 6:3. Во втором сете Арина Соболенко вела 3:1, но потом россиянка не только выравняла положение, но и вышла вперед — 4:3. Однако белоруска не опустила руки и сумела взять три гейма подряд, выиграв 6:4.

На старте соревнований Арина Соболенко обыграла бельгийскую теннисистку Алисон ван Эйтванк (52) — 6:1, 6:4.

В полуфинале белоруска будет соперничать с победительницей сегодняшнего четвертьфинального матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой (32) и голландской теннисисткой Кики Бертенс (8).

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 3 февраля, после чего Арина Соболенко вместе с партнершами по сборной Беларуси Викторией Азаренко, Александрой Саснович, Верой Лапко и Лидией Морозовой будут готовиться к четвертьфинальному матчу Кубка Федерации с командой Германии. Эта встреча пройдет 9-10 февраля в Брауншвейге.