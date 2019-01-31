Премия учреждена за достижения в области компьютерных наук.

Яндекс учредил в Беларуси ежегодную научную премию. Она названа в честь одного из основателей компании Ильи Сегаловича.

Премия призвана поддержать ученых и исследователей в Беларуси, России и Казахстане.

В рамках конкурса будут отмечаться достижения студентов, аспирантов и научных руководителей в области компьютерных наук, в том числе работы по распознаванию и синтезу речи, поиску, анализу данных, машинному обучению, компьютерному зрению и т.д.

Лауреатам среди студентов и аспирантов премии обещают 350 тыс. российских рублей (более 5000 долларов), а также поездки на международные конференции, персонального ментора и приглашение на стажировку в отделе исследований компании. Научных руководителей будут премировать в размере 700 тыс. российских рублей (около 10 тыс. долларов). Общий бюджет премии — 15 млн. российских рублей.

Студенты и аспиранты сами будут выдвигать свои работы на конкурс и номинировать научных руководителей. Заявки принимаются до конца февраля, а первое награждение обещают уже в апреле этого года.