В Витебске участились случаи, когда работники частных фирм выдают себя за сотрудников государственной газоснабжающей организации и устанавливают людям датчики утечки газа по завышенным в несколько раз ценам.

За последние недели было выявлено несколько таких случаев, когда коммивояжёры под видом газовщиков приходили в квартиры и под угрозой крупного штрафа устанавливали анализаторы загазованности. При этом за установку прибора, якобы со скидкой, они брали с доверчивых людей от 100 до 200 рублей, уверяя, что полная стоимость такого прибора составляет от 200 до 400 рублей.

При этом, как выяснили «Народные новости Витебска», китайский извещатель с питанием от батареек, реагирующий на один вид газа, можно купить за 26 рублей. Прибор белорусского производства с питанием от сети переменного тока. Который не только подаст сигнал о наличии в воздухе газа, но и сам перекроет газовую заслонку, стоит уже от 40 рублей.

Установка сигнализаторов загазованности метаном, пропаном и угарным газом носит рекомендательный характер, сообщает сайт УП «Витебскоблгаз». Так что грозить штрафом за отсутствие такого прибора могут только мошенники.

При этом при визите к вам домой представители УП «Витебскоблгаз» обязаны быть в спецодежде с отличительными знаками, кроме того они должны иметь и предъявить по вашей просьбе служебное удостоверение. После предоставления любой услуги, клиенту должны предоставить акт выполненных работ с подписью либо копию квитанции КВ-1.