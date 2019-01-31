Сегодня на совещании по информационной безопасности, Александр Лукашенко заявил, что назрел вопрос создания организации, которая будет оценивать рейтинги СМИ. «Но ее надо сделать такой, чтобы ей доверяли люди и, прежде всего, СМИ, которые будут подлежать этой оценке», — сказал Александр Лукашенко.

В ближайшие дни на рассмотрение Александра Лукашенко будет внесено конкретное предложение о создании в стране новой системы медиаизмерений. Об этом по итогам прошедшего у главы государства совещания, на котором обсуждались новые подходы в обеспечении информационной безопасности Беларуси, рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, передает БЕЛТА. «Это важнейший элемент в реализации нашей информационной политики, от функционирования данной системы напрямую зависит в первую очередь финансовое состояние СМИ. Именно поэтому руководители средств массовой информации вынесли данный вопрос на обсуждение у президента», — сказала пресс-секретарь. Наталья Эйсмонт уточнила, что были доложены разные варианты организации процесса: от привлечения зарубежной международно признанной исследовательской компании до организации собственного государственного измерителя. «Выслушав все аргументы, глава государства обозначил главный критерий — система должна работать в интересах страны, и поручил после дополнительного обсуждения в оперативные сроки внести конкретное предложение. Как планируется, документ будет внесен на рассмотрение уже в ближайшие дни», — заявила Наталья Эйсмонт.

Еще один блок вопросов, который обсуждался на совещании, касался рекламного рынка Беларус, передает пресс-служба президента. «Надо посмотреть, как его можно защитить, если в этом есть определенная нужда. Словом, в каком направлении, в каком контексте мы будем действовать в плане рекламы в СМИ, чтобы эти деньги остались прежде всего у нас в стране, у вас — ведущих средств массовой информации», — сказал Лукашенко.