ОАО «Гродно Азот» озвучило конкурсную документацию для представителей крупных иностранных компаний, которые откликнулись на предложение об участии в конкурсе по выбору генподрядчика для реализации проекта по строительству нового азотного комплекса под ключ.

Для потенциальных подрядчиков, а среди них девять компаний из разных стран мира – Китая, Швейцарии, Италии, Южной Кореи, Франции и Японии, это официальный старт подготовки технико-коммерческих предложений по строительству азотного комплекса, сообщают officelife.media.

Представить свои коммерческие предложения участники конкурса должны до 29 мая текущего года, после чего проекты будут оценены по специальной методике. Далее будет определен победитель и заключен контракт на строительство комплекса.

Как сообщалось, примерная стоимость нового азотного комплекса – 3,1 миллиарда долларов США.