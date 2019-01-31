Полость образовалась за несколько последних лет. Площадь пещеры составляет порядка 300 метров.

В леднике Туэйтс в Западной Антарктиде было сделано одно из самых тревожных открытий за последнее время — гигантская полость площадью около 300 метров, пишет korrespondent.net со ссылкой на NASA.

Пещера достаточно большая, чтобы в ней могло поместиться 14 миллиардов тонн льда, и большая часть этого льда растаяла за последние три года.

Эта полость была обнаружена проникающим под лед радаром в рамках миссии Operation IceBridge, которая посвящена изучению связи между полярными регионами и глобальным климатом.

«[Размер] полости под ледником играет важную роль в таянии. Чем больше тепла и воды попадают под ледник, тем быстрее он тает», — отметил автор исследования Пьетро Милильо.

Ученые полагают, вода из ледяных масс, которые все еще прикрыты, может привести к повышению уровня мирового океана на 2,4 метра.