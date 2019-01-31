30 января в оперативно-дежурную службу ОВД администрации Железнодорожного района Гомеля поступила информация от администрации СШ №55 Гомеля: кто-то оставил сообщение о минировании на сайте школы.

Как рассказал официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов, текст содержал информацию о том, что в учебном заведении будет заложено взрывное устройство. Его приведут в действие, если ученики получат отрицательные оценки по результатам контрольной работы, сообщает Правда Гомель.

В целях безопасности из школы эвакуировано 112 человек. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных ведомств, саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525. В результате проверки с помощью служебной собаки взрывных устройств обнаружено не было. Проводятся необходимые оперативные мероприятия по установлению личности неизвестного, оставившего сообщение.

В СШ №55 рассказали, что сегодня школа работает в обычном режиме, занятия ведутся по расписанию.

Как сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, гомельским городским отделом Следственного комитета проводится проверка по факту поступления на электронную почту средней школы №55 города Гомеля сообщения с ложной информацией о заминировании школы. Противоправные действия автора сообщения привели к вынужденному отвлечению значительных сил и средств правоохранительного блока региона для предупреждения мнимой угрозы в ущерб решению задач по борьбе с преступностью.

Следственный комитет обращает внимание граждан, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность, и просит родителей напомнить своим детям о том, что безобидная, по их мнению, шалость, может привести к дезорганизации работы учреждений и повлечь серьезные материальные затраты. Мотивы сообщений такого рода, будь то месть или обычное озорство, в соответствии с действующим законодательством не влияют на квалификацию преступления. Только в 2018 году в Беларуси зарегистрировано 23 преступления, предусмотренных статьей 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь.