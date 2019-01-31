Около 80% случаев колоректального рака можно предотвратить благодаря профилактическим исследованиям, сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Сергей Красный, передает БЕЛТА.

«Если взять все население республики, то на первое место вышли опухоли толстой кишки, — сказал Сергей Красный. — Около 80% опухолей можно предотвратить с помощью профилактической колоноскопии. Если мы будем раз в десять лет начиная с 50-летнего возраста выполнять колоноскопию с удалением полипов, то соответственно сможем предотвращать около 80% случаев злокачественных опухолей».

В 2018 году в стране закончился пилотный проект по скринингу колоректального рака. Более чем у половины обследованных людей в возрасте от 45 до 70 лет (а включались в эту программу только здоровые лица) выявлены и удалены полипы.

В целом частота выявления рака во время скрининга увеличилась в шесть раз по сравнению со средними цифрами среди всего населения. «Это говорит об истинной распространенности этой злокачественной опухоли среди нашего населения. Люди ходят с этими опухолями, не зная о них, пока те каким-то образом не проявятся», — отметил замдиректора центра.

Во всех случаях выявленное заболевание было на начальных стадиях — от нулевой до второй. Все 100% пациентов вылечены хирургическим способом с помощью эндоскопических операций, без лучевой и химиотерапии. Вне скрининговых программ сейчас около 50% пациентов выявляются с третьей-четвертой стадией колоректального рака, в этом случае требуются сложные операции, зачастую с резекцией жизненно важных органов, проведением химиотерапии. И не всегда результаты лечения оказываются столь успешными.

На первом месте по заболеваемости среди мужчин находится рак предстательной железы. На втором — рак легкого, затем следует колоректальный рак. У женщин на первое место давно вышел рак молочной железы, на втором находится колоректальный рак и на третьем — опухоли гинекологической системы.