В перспективе листки нетрудоспособности станут электронными, но уже сейчас бюрократических вопросов с их выдачей станет меньше.

Порядок оформления и выдачи листков нетрудоспособности (больничных) меняется в Беларуси с четверга в соответствии со вступившими в силу изменениями постановления Минздрава № 104 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения экспертизы временной нетрудоспособности», сообщает Sputnik.

Нововведения в порядок выдачи и оформления больничных были проанонсированы в декабре. Официально новые нормы вступают в силу с 31 января 2019 года — у всех желающих, и пациентов, и специалистов, было достаточно времени, чтобы познакомиться со всеми нюансами.

Бланки будут старые — пока не закончатся

Однодневного изменения внешнего вида больничных ждать не стоит: бланки для листков нетрудоспособности Минздрав закупает отдельно и большими партиями. Старые будут использоваться до тех пор, пока не закончатся. Так что волноваться не стоит: если у вас уже есть действующий больничный «по старым правилам», то он пока действует.

Однако в перспективе листок нетрудоспособности перейдет в форму электронного документа, из-за чего некоторая информация в них уточнится.

Помимо «подгонки» под развитие «электронного здравоохранения», оптимизирован порядок оформления больничных и с точки зрения действующего законодательства, а также устоявшейся практики.

Например, теперь законодательно расширили перечень терминов, то есть разночтений при использовании разных определений не будет.

Либерализация больничных

Для некоторых категорий белорусов новые нормы выдачи листков нетрудоспособности будут более либеральными.

Например, предусмотрена выдача справки о временной нетрудоспособности лицам, осуществляющим уход за инвалидом первой группы в том случае, если фактически осуществляющий уход попал на стационарное лечение.

Также определен порядок выдачи больничного по уходу за ребенком до трех лет или инвалидом до 18, если мать или другой опекун одновременно работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также обучается. В таком случае выдается он матери, но есть и возможность выдачи справки другому лицу, ухаживающему за ребенком.

При решении вопроса о выдаче больничного для ребенка возрастом до трех лет или несовершеннолетним инвалидом в случае болезни матери не будут требовать подтверждения посещения ребенком детсада или другого учреждения образования.

Уточнены также и некоторые другие нюансы, однако они сильно на посещении белорусами учреждений здравоохранения не повлияют.