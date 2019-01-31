Медикам нужно общаться с пациентами в социальных сетях и не отмалчиваться — Минздрав

Министерство здравоохранения должно научиться работать в социальных сетях. Такую задачу на итоговой коллегии ведомства поставил его руководитель Валерий Малашко. Одной из ключевых тем обсуждения стала работа с пациентами. Она затронула как рассмотрение обращений граждан, так и изменения в поведении самих белорусов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По словам Валерия Малашко, пациент сегодня очень изменился. Доступность информации привела к возрастанию требований к условиям, объемам и к качеству их оказания. Ежедневно в Интернете и социальных сетях обсуждаются случаи оказания медицинской помощи. Чаще медики ограничиваются молчанием. «Реалии таковы, что здесь формируется мнение наиболее активного населения, что прослеживается в социологических опросах разного уровня. Мы должны научиться работать с социальными сетями», — подчеркнул министр. Он также поручил проводить постоянный анализ обращений граждан, обеспечить немедленное реагирование и решение поднимаемых проблем.

И привел пример давней нерешенной ситуации. Она касается жителей Минского района, которые недовольны доступностью медицинской помощи и в своих коллективных обращениях просят закрепить их за учреждениями города. «Уважаемые заместители председателей по социальной сфере Минского городского и областного исполкомов, пришло время совместным распоряжением двух исполкомов решить этот вопрос», — предложил Валерий Малашко. Также он рассказал, что «мы открыли реанимации и родильные дома для посещений. Ввели вопросы этики в программы подготовки студентов. Открыли курс биоэтики в БелМАПО. Требую от каждого медицинского работника уважительного и заботливого отношения к пациентам и их родственникам. Наша общая задача — создать должные условия для оказания качественной помощи в каждом учреждении».

Остается задачей органов исполнительной власти на местах и приведение материально-технической базы в надлежащее состояние.

По итогам прошлого года, более 64% врачей первичного звена работают врачами общей практики. Изменен социальный стандарт и увеличено время приема, проводится оснащение рабочих мест за счет централизованных закупок. «Необходимо менять самосознание участкового врача и руководителя учреждения. К сожалению, скорость перехода к врачу общей практики в регионах разная. В этом году мы должны выйти на 80%. Все реконструируемые и строящиеся поликлиники должны создавать условия для работы врача общей практики и его команды», — поставил задачу Валерий Малашко.