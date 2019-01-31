Глава государства признал, что на сегодня в обеспечении информационной безопасности республика не сильно преуспела.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о новых подходах в сфере информационной безопасности, сообщает Sputnik.

Белорусский лидер в четверг предложил чиновникам обсудить вопросы информационной безопасности республики.

«Здесь у нас приличный кусок работы. Не сказал бы, что мы преуспели в этом плане. Вопрос очень серьезный», – отметил Лукашенко.

Вопрос, как отметил Лукашенко, обсуждался и в ходе его сегодняшнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам белорусского лидера, президенты условились серьезно обсудить эту тему в контексте двусторонних отношений.

Обсудят проблему и на Совбезе

По словам президента, информационная безопасность – одно из серьезных направлений развития безопасности Беларуси в целом. Он подчеркнул, что в функционировании любого государства именно информационная безопасность выдвинулась на передний план.

«Скажем прямо (не дай бог, конечно): любая холодная или тем более горячая война никогда не начинается без информационного давления и противоборства. Поэтому в более масштабном, серьезном ключе мы эту проблему всесторонне проанализируем на ближайшем заседании Совета безопасности Беларуси. Это вопрос номер один, который мы рассмотрим», – отметил Лукашенко.

Пропагандировать особо не надо, подчеркнул белорусский лидер. В то же время он призвал вести борьбу за свои принципы и поднимать имидж страны.

«И противостоять, особенно в СМИ, тем атакам, которые предпринимаются на Беларусь (а они порой с разных сторон предпринимаются), мы должны уметь. И нам надо в этом плане определиться. Именно информационная безопасность в контексте СМИ, особенно интернета, – это основной вопрос», – отметил Лукашенко.

Эффективность обеспечения безопасности

Главная тема в вопросе обеспечения информационной безопасности, по словам главы государства, – это эффективность. Здесь, признал Лукашенко, есть недоработки.

«Эффективность у нас пока слабая, особенно в противоборстве с разного рода каналами, страницами и сайтами в интернете. Вы видите, что сегодня творится. Мы слабо противодействуем. Но специалистов, профессионалов у нас хоть отбавляй. Просто не было соответствующей организации. Это надо уметь делать», – отметил Лукашенко.

Назрел вопрос, добавил президент, и создания организации, оценивающей рейтинги СМИ. Лукашенко уверен: надо ее сделать такой, чтобы ей доверяли и люди, и, прежде всего, сами СМИ, которые будут подлежать оценке. Как стало известно уже после совещания, предложения по созданию такого рейтинга совсем скоро представят главе государства.

На совещании по информационной безопасности присутствовали руководители государственных СМИ и Администрации президента Беларуси.