Кому выгоден суд над главредом TUT.by Мариной Золотовой?

Почему дело дошло до суда — об этом заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов юрист Олег Агеев.

12 февраля суд Заводского района Минска начнет рассмотрение уголовного дела в отношении главного редактора портала TUT.BY Марины Золотовой.

Марина осталась единственной обвиняемой по «делу БЕЛТА», остальные 14 фигурантов-сотрудников различных СМИ освобождены от уголовной ответственности с привлечением к административной. Главреда TUT.BY обвиняют по части 2 статьи 425 Уголовного кодекса (Бездействие должностного лица), санкция статьи — от штрафа и до 5 лет лишения свободы.

— Почему дело Марины Золотовой все-таки дошло до суда в отличие от других фигурантов, проходивших по «делу БЕЛТА»?

— Золотова проходила не по той статье, которая была у других фигурантов. У них был несанкционированный доступ к информации, а у Марины Золотовой – должностное преступление.

— Кому выгоден суд над Золотовой?

— Похоже, наше государство всерьез обеспокоено невысоким уровнем влияния на медиа-рынке Беларуси государственных медиа. Их конкурентов пытаются нейтрализовать. Но это только мое предположение, которое возникает не из материалов дела, а из того, что происходит со свободой слова в Беларуси в последние годы.

— Зачем властям вообще этот суд над главредом крупнейшего негосударственного портала в то время, когда официальный Минск пытается наладить отношения с Западом?

— Если эти процессы и взаимосвязаны, то надо учитывать, что одни люди в государственных органах пытаются наладить эти отношения, а другие делают свою работу так, как они ее понимают. И это не один и тот же человек. Подозреваю, что это разнонаправленные действия, которые не координируются.

— Насколько серьезно выдвинутое против Марины Золотовой обвинение?

— Думаю, лишение свободы в виде наказания назначено быть не может, тем не менее, по этой статье есть возможность назначить наказание в виде ограничения права занимать определенные должности. Учитывая нынешнюю должность, это может быть серьезным ударом по Марине Золотовой и по TUT.BY в целом.

— Могут ли Золотовой вообще запретить заниматься журналистской деятельностью?

— В профессиональном плане ей могут запретить занимать руководящие должности. Просто журналист – не руководящая должность, а главный редактор – руководящая.

— Какую реакцию может вызвать этот уголовный процесс у международного сообщества и внутри Беларуси?

— За этим процессом точно будут наблюдать очень много организаций и людей. Их реакция будет зависеть исключительно от исхода этого судебного процесса.

— Есть ли хотя бы минимальная возможность, что Марину Золотову суд оправдает?

— Теоретически такая возможность есть всегда. Но если посмотреть на процент оправдательных приговоров, которые выносит судебная система Беларуси, то эта вероятность невысока.

Я думаю, что международному сообществу и гражданскому обществу Беларуси, всем медиа-игрокам надо внимательно следить за этим процессом. А самой Марине хочется пожелать не бояться и думать о том, что много людей ее поддерживают, и в принципе готовы оказать любую помощь при любом результате.