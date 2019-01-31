Нашему правительству, кажется, уже давным-давно нужно было со стыда сгореть. Как это за тридцать с лишним лет не рассчитаться с теми, кто в трудное для государства время поддержал его своими сбережениями, а их до сих пор так и не отдали?!

Хочется надеяться, что опытный экономист, каким является нынешний председатель Совета министров Сергей Румас, будет более разумно расходовать деньги налогоплательщиков и вспомнит о тех, кому нужно вернуть деньги. Вариантов

у него много…

Полный текст обращения пенсионера Василия Болдышева к председателю правительства Сергею Румасу читайте в газете «Народная Воля» за 1 февраля