Европейский парламент признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Депутаты рекомендовали правительствам и институтам ЕС считать его таковым до проведения новых свободных и прозрачных выборов.

В интервью Euronews официальный представитель Венесуэлы при ЕС заявила, что такой шаг только усилит напряженность в её стране:

«Европарламент не может ставить себя над Советом Безопасности ООН, — сказала Клаудиа Салерно. — Возникает вопрос, действительно ли Европейский Союз готов делать такие шаги, какие могут привести Венесуэлу к ситуации гражданской войны? А другой вопрос: хотят ли венесуэльцы изменений в своем демократическом и институциональном устройстве?»

Посол также осудила вмешательство США в дела её страны.

А венесуэльская оппозиция сразу же приветствовала итоги голосования в Европарламенте.

Резолюция Европарламента призывает к созданию контактной группы для выработки соглашения о созыве в Венесуэле «свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов”. Депутаты призвали обеспечить равные условиях для всех кандидатов и присутствие международных наблюдателей.