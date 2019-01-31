На паре проверенных предприятий в Гданьске нашли 61 иностранного работника-нелегала, большинство из которых оказались белорусами и украинцами. Такая информация размещена на сайте погранслужбы Польши, сообщает агентство «Минск-Новости».

Проверки коснулись компаний, занимающихся строительством и производящих контейнеры. В организациях насчитывалось почти 450 иностранных рабочих. В ходе изучения документов выяснилось, что 61 такой человек, в основном граждане Беларуси и Украины, трудится нелегально.

Наиболее частым нарушением оказалась работа без специального разрешения. У отдельных иностранцев также отсутствовало дозволение на пребывание. Кроме того, наниматели своевременно не уведомили соответствующую службу о том, что взяли на работу граждан других государств.

Проводится разбирательство.