Услуга станет платной со второго квартала 2019 года.

Об этом порталу Neft.by рассказал инженер группы перспективного развития новых энергетических технологий компании «Белоруснефть» Максим Сусаренко.

«Белоруснефть» с 2014 года позволяет заряжаться электромобилям на своих заправках бесплатно. Новые правила заработают со 2-го квартала 2019 года.

Стоимость будет составлять в пределах 0,3 белорусских рубля за 1 кВт*ч. При таком тарифе стоимость 100 километров пути, при расходе в 18 кВт, составит около 5 рублей 40 копеек.

Всего у госкомпании 84 электрозаправки по всей стране. За 2018 год было установлено 69 станций, а в 2019-м будет открыто еще 166 ЭЗС.

«Белоруснефть» намеревается, начиная с 2022 года, установить 20 супербыстрых зарядных комплексов (или 100 ЭЗС). Суммарная мощность каждого из них составит от 2 МВт, а установленная мощность одной станции – 475 кВт.