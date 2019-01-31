В ближайшие месяцы можно ожидать, что отношения Беларуси и ЕС продолжат развиваться в противоречивом ключе.

Такой прогноз содержится в новом выпуске «Минского барометра», презентованного экспертной инициативой «Минский диалог».

Как отмечают эксперты, в отношениях Беларусь-Ес с одной стороны, будет и дальше нарастать интенсивность контактов и проектного сотрудничества в различных областях. С другой – в подвешенном состоянии остаются переговоры по политически значимым соглашениям, все более отчетливо просматриваются противоречия в области торговли. Такая парадигма позволит двигаться вперед там, где у сторон нет противоречий. Но одновременно будет создавать дополнительную неопределенность в отношениях в целом, негативно влиять на уровень взаимного доверия.

Эксперты «Минского диалога» обращают внимание, что в последнее время продолжают нарастать объемы и интенсивность белорусских контактов и совместных проектов с институтами и странами-членами ЕС, в том числе постепенно усиливается взаимодействие с европейскими финансовыми институтами. При этом неоднозначной динамикой характеризуются торговые отношения. С одной стороны, итоги взаимной торговли товарами в 2018 году позитивны для Беларуси. С другой – Минск начал открыто говорить о применении Брюсселем нетарифных барьеров с целью ограничить возможности белорусского экспорта сельскохозяйственной продукции.

В то же время, как считают эксперты, прорабатывавшийся уже несколько лет проект соглашения о приоритетах партнерства начинает утрачивать актуальность. Не только из-за давно истекших сроков, в которые планировалось подписать документ, но и ввиду растущей в Минске убежденности, что новые уступки в отношении выставляемых Литвой условий будут лишь вести ко все новым требованиям со стороны Вильнюса.

«А вот заключение соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии выглядит достаточно реалистичным в 2019 году. До появления нового противоречия, связанного с требованием Польши увеличить количество аккредитованных в Беларуси польских консулов, в этих переговорах был достигнут прогресс по вопросу, который долго оставался камнем преткновения. ЕС хотел включить в текст соглашения отдельный пункт о его приостановке в случае изменения международной ситуации, и, в частности, в случае введения в отношении Беларуси новых санкций. Минск же выступал категорически против, так как ничего подобного нет в соглашениях ЕС с другими соседями. Представляется, что и по вопросу количества консулов стороны смогут найти развязки», — прогнозируют авторы «Минского барометра».