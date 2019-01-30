СМИ сообщили, что минчанин задушил свою собственную мать, а потом отправился в милицию с чистосердечным признанием.

61-летнюю женщину задушил её 37-летний сын, сообщил сегодня журналистам официальный представитель Следственного комитета Беларуси Илья Босько. Трагедия произошла вечером 28 января. В минувший понедельник в Московское РУВД Минска обратился минчанин с заявлением, что убил свою мать.

Как следует из материалов следствия, 28.01.2019 в одной из квартир столичных многоэтажек между сыном и матерью возникла ссора. В результате сын задушил мать. После этого мужчина обратился в милицию, где признался в убийстве матери.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».