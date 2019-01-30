Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое – он получил серьезные травмы головы.

Четверо пострадавших в результате землетрясения на шахте «Рудна» в Польше горняков госпитализированы, состояние одного из них медики оценивают как тяжелое, один из пострадавших шахтеров до сих пор не найден, сообщает RMF, передает Sputnik.

Вечером во вторник, на юге Польши, недалеко от города Польковице произошли подземные толчки, их силу в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре оценили в 4,9 баллов по шкале Рихтера.

Из-за землетрясения пострадали 15 горняков, находившихся в угольной шахте «Рудна», принадлежащей горнодобывающей компании KGHM. Состояние одного из шахтеров, 50-летнего мужчины, оценивается как тяжелое — он получил множественные травмы, в том числе головы. В ближайшее время его планируют переправить на вертолете во Вроцлав.

Судьба еще одного горняка до сих пор остается неизвестной – его разыскивает под завалами в шахте спасательная команда.