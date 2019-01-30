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30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты Украины.

Как сообщает издание «Гордон» со ссылкой на «РБК-Украина», ими стали экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны, бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, заслуженный юрист Украины, бывший народный депутат Инна Богословская и шоумен Владимир Зеленский.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018-го. До 3 февраля 2019 года разрешены официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации, на которую выделяется пять дней. Последним днем регистрации станет 8 февраля.

По состоянию на 30 января Центральная избирательная комиссия, кроме трех вышеуказанных политиков, зарегистрировала еще 23 кандидата в президенты:

  1. экс-министра экологии и природных ресурсов Украины, юриста Игоря Шевченко;
  2. мэра Львова, лидера партии «Самопоміч» Андрея Садового;
  3. экс-главу Службы безопасности Украины, лидера движения «Справедливость» Валентина Наливайченко;
  4. нардепа от Блока Петра Порошенко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина;
  5. экс-главу Аграрной партии Виталия Скоцика;
  6. лидера партии «Гражданская позиция», экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко;
  7. внефракционного нардепа, лидера партии «Наши» Евгения Мураева;
  8. внефракционного народного депутата Виталия Куприя;
  9. нардепа от Блока Петра Порошенко Ольгу Богомолец;
  10. лидера партии «5.10» Геннадия Балашова;
  11. восстановленного судом в должности главы Госфискальной службы Украины Романа Насирова;
  12. внефракционного нардепа Александра Шевченко;
  13. внефракционного нардепа, основателя «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрия Бойко;
  14. лидера парламентской фракции «Батьківщина» Юлию Тимошенко;
  15. лидера парламентской фракции Радикальной партии Олега Ляшко;
  16. нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула;
  17. внефракционного нардепа Дмитрия Добродомова;
  18. нардепа от Блока Петра Порошенко Аркадия Корнацкого;
  19. бывшего спикера Верховной Рады Александра Мороза;
  20. лидера Социалистической партии Украины Илью Киву;
  21. члена партии «Громадянський рух «Спільна справа» Александра Данилюка;
  22. экс-вице-спикера Верховной Рады, члена партии «Свобода» Руслана Кошулинского;
  23. лидера партии «Основа», внефракционного народного депутата Сергея Таруту.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА