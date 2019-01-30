30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще троих кандидатов в президенты Украины.

Как сообщает издание «Гордон» со ссылкой на «РБК-Украина», ими стали экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны, бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, заслуженный юрист Украины, бывший народный депутат Инна Богословская и шоумен Владимир Зеленский.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018-го. До 3 февраля 2019 года разрешены официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации, на которую выделяется пять дней. Последним днем регистрации станет 8 февраля.

По состоянию на 30 января Центральная избирательная комиссия, кроме трех вышеуказанных политиков, зарегистрировала еще 23 кандидата в президенты: