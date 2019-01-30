В Рогачевском районе столкнулись два МАЗа

Авария произошла утром 30 января в деревне Высокое Рогачевского района.

Как сообщает МЧС, по прибытии к месту вызова спасателей выяснилось, что в результате лобового столкновения двух грузовых автомобилей МАЗ 5516, в одном из них оказался зажат водитель 1994 года рождения. Работники МЧС с применением гидравлического оборудования деблокировали мужчину. Водителя второго автомобиля – мужчину 1959 года рождения, еще до прибытия спасателей из кабины достали очевидцы ДТП.

Оба водителя с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в районную больницу.