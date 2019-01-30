Белоруска Анастасия Кантончик-Халил, а также ее сыновья четырех и восьми лет погибли в Ливане в результате ночного пожара.

Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на местный телеканал LBC.

Пожар в доме, находящемся в районе города Каслик, разгорелся в минувшее воскресенье. Причиной стало короткое замыкание в электрическом обогревателе. Затем огонь распространился на мебель.

Уточняется, что четырехлетний Давид погиб на месте, его мама 1983 года рождения и старший брат «Фарах» ушли из жизни позднее, находясь в больнице.

Причиной смерти Анастасии названы осложнения, связанные с вдыханием дыма.

Глава семьи во время возникновения пожара, приведшего к трагедии, находился на работе.