Налоговая инспекция Пинска провела контрольную закупку и попыталась привлечь пожилую женщину к административной ответственности. Ей грозил штраф в 1200 долларов.

Делом занимался экономический суд Брестской области, который пришел к выводу, что 80-летняя старушка виновна в незаконной предпринимательской деятельности. Однако суд учел возраст женщины и тот факт, что она живет одна, а также малозначительность преступления и освободил ее от административной ответственности, сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси.

Пресс-служба Верхновного суда поделилась подробностями «преступления» и адекватность налоговых инспекторов вызывает сомнения. Оказалось, пожилая женщина торговала полиэтиленовыми пакетами на рынке в Пинске. Она их продавала по рублю. Очевидно, посетители рынка покупали пакеты по завышенной цене во многом из-за желания помочь одинокой старушке.

Первое предупреждение от налоговиков она получила 23 августа 2018 года. Ей сообщили о том, что она занимается «предпринимательской деятельностью без государственной регистрации».

Во второй раз налоговики пошли дальше и 5 октября 2018 года провели контрольную закупку полиэтиленового пакета за 1 рубль, а затем отправили дело в суд. Ей вменяли незаконную предпринимательскую деятельность по части 1-1 статьи 12.7 КоАП. По этой статье предусмотрен штраф в 100 базовых величин.

Постановление о прекращении дела об административном правонарушении не обжаловалось, вступило в законную силу 26 января 2019 года.