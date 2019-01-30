«Не имеет права»: Лия Ахеджакова осудила Максима Галкина за насмешки в свой адрес

Актриса Лия Ахеджакова возмущена поведением юмориста Максима Галкина, который готов на все ради солидного гонорара.

Ахеджакова не намерена больше терпеть издевательства и насмешки в свою сторону. Это касается Максима Галкина, который заработал свою популярность благодаря юмористическим выступлениям.

По мнению актрисы, Галкин молод и талантлив. Однако он зарабатывает большие деньги на том, что поливает грязью других артистов.

Например, Галкин всё время использует фразу «королева эпизода», рассказывая о судьбе знаменитой Ахеджаковой. Юморист в своей манере намекает аудитории на совсем другой смысл, не тот, что был изначально заложен в это прозвище.

Напомним, артистке никогда в жизни не доставались главные роли в кино. Но даже на «вторых» местах она смогла получить любовь зрителя и уважение коллег:

«Это не по возрасту, когда талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой»