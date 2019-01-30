Журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год.

Специалисты рассчитали индекс безопасности для 128 стран. При составлении рейтинга учитывалась вероятность военного конфликта, уровень преступности и личной безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность стихийного бедствия.

В первую двадцатку самых безопасных стран вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Первое место в рейтинге заняла Исландия. На втором месте оказалась Швейцария, на третьем — Финляндия. Помимо стран Европы в двадцатку попали Катар, Сингапур, Новая Зеландия и Канада.

Япония и США оказались лишь на 43-м и 65-м месте соответственно, несмотря на высокий уровень развития экономики. Это связано с тем, что в Японии повышен риск возникновения природной катастрофы, а в США низкий уровень личной безопасности из-за большого числа насильственных преступлений.

Россия заняла 108 место. Исследователи пояснили, что страна представляет повышенную опасность для мирового сообщества и переживает экономический спад. Кроме того, в России высокий уровень преступности.

Самыми опасными странами мира стали Гватемала, Йемен и Филиппины.

23 января онлайн-сервис для путешествий Wegoplace опубликовал отчет Solo Travel Safety Report 2019 с самыми безопасными для туристов-одиночек странами в 2019 году. Лидерами стали Сингапур, Норвегия, Исландия и Финляндия. Пятерку замыкает Узбекистан. Самыми неблагоприятными для путешествий признали Венесуэлу, Афганистан и Южный Судан.