По словам Малашко, вскоре в республике процедуру государственных закупок сделают более прозрачной.

Министр здравоохранения Валерий Малашко назвал коррупцию в сфере главной проблемой минувшего года, соответствующее заявление он сделал журналистам перед коллегией ведомства в среду, передает Sputnik.

Громкие аресты медиков и чиновников сферы здравоохранения прошли минувшим летом в Беларуси. В рамках так называемого «дела медиков» должностей и свободы лишились десятки человек. Сегодня над некоторыми фигурантами идут судебные процессы.

«Конечно, проблема года – это коррупция, и этой части мы на коллегии посвятим особое внимание», – заявлял Малашко в эфире телеканала СТВ.

Прозвучит проблема, по словам министра, в первую очередь при разговоре об изменениях нормативной документации, регулирующей процедуру закупок. Предполагается, что госзакупки станут более прозрачными и понятными.

Чаще всего коррупция в сфере здравоохранения была связана именно с государственными закупками оборудования и медпрепаратов. Речь шла об определенных «откатах», которые получали чиновники.

Сред тех, кто были задержаны в рамках «дела медиков», бывший главный травматолог ведомства Александр Белецкий, экс-замминистра Игорь Лосицкий, главврачи ряда больниц.