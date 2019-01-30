Вопросы развития в Беларуси шахматного спорта и проведения 45-й Всемирной шахматной олимпиады обсудили на встрече во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.

«Я и с бывшим руководителем федерации не единожды встречался и знал его хорошо. Мы говорили о развитии шахмат в Беларуси. Мы придерживаемся этого курса. Я человек „всеядный“: для меня очень важен любой вид спорта, начиная от хоккея и фигурного катания и заканчивая шахматами. Тем более так случилось, что Беларусь — это, можно сказать, одна из мощных шахматных держав, и школа у нас всегда была приличная. Вижу, что и сейчас начали шевелиться, поэтому наша встреча кстати», — сказал Александр Лукашенко.

Он поздравил Дворковича с избранием президентом Международной федерации шахмат в октябре 2018 года. «Мы благосклонно к этому относимся. Грубо говоря, все-таки свой человек, да еще и руководитель федерации — это очень важно для нас, — отметил Лукашенко. — Есть о чем поговорить. Вы скажите, что мы должны сделать, чтобы министр принял к исполнению. Вы знаете сами по прошлой работе, что чиновники медленно порой разворачиваются. Но если вы точно определите и подскажете, что мы должны делать, мы обязательно сделаем».

По словам Аркадия Дворковича, Международная федерация шахмат планирует перестроить свою работу, чтобы обеспечить развитие шахматного спорта в мире в целом, а не только в отдельных странах. «В Беларуси действительно шахматы постепенно начинают подниматься. Критически важная для этого вещь — развитие шахмат в школах. И этот проект, пожалуй, самый крупный, ему надо уделять самое большое внимание. На следующем уровне — шахматная академия, где талантливые дети могут повышать мастерство. Дальше — подготовка профессионалов. Такая лестница должна быть выстроена в каждой стране, и мы будем в этом помогать», — подчеркнул президент ФИДЕ.