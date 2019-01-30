Кто застроит 24 гектара земли, которую Лукашенко исключил из ландшафтной зоны Минска

Вчера писали о том, что Александр Лукашенко отдал 24 гектара ландшафтно-рекреационной зоны в районе Новинок под строительство жилья и школы. А теперь узнали, какая организация освоит эту землю, и как сейчас обстоят дела на площадке.

Из состава ландшафтно-рекреационной зоны указом президента изъяли участок в районе улицы Полины Меделки. По факту это сельхозземли, наполовину поросшие бурьяном. Тут построят многоэтажки, школу и проложат улично-дорожную сеть. Застройка предполагается высокоплотной — 6−7 тысяч квадратных метров на гектар.

Как рассказало TUT.BY несколько источников, эту территорию будет осваивать государственное объединение «Минскстрой». Оно выступает заказчиком строительства.

— Письмо [на имя президента] было, и согласие [президента] было, — говорит о выделении земли один из собеседников портала.

По его данным, дома будут строить из материалов производства Завода эффективных промышленных конструкций, входящего в структуру «Минскстроя». Это означает, что, скорее всего, жилье будет панельным. Сейчас же эта площадка задействована под выгрузку снега и выглядит вот так.

Отметим, что сельхозземли на Долгиновском тракте скоро будет осваивать еще один крупный государственный застройщик — ОАО «МАПИД». Речь идет о двух участках для строительства двух-трехэтажных домов и коттеджей.