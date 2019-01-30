В Кремле ничего не знают о якобы попытке России вывезти золото из Венесуэлы, охваченной политическим кризисом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в Москве 30 января.

По словам Пескова, Кремлю неизвестно о прибытии в Каракас самолета российской авиакомпании Nordwind, который якобы должен вывезти оттуда золотой запас Венесуэлы. «Сейчас нужно очень аккуратно относиться к разным уткам», — цитирует его «Российская газета».

«Россия готова всемерно способствовать урегулированию внутриполитической ситуации в Венесуэле, не вмешиваясь во внутренние дела этой страны. И Россия категорически против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы каких-либо третьих стран», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Комментируя заявления Мадуро о том, что тот открыт к переговорам с оппозицией при медиации других стран, в том числе России, Песков заметил, что конкретных предложений на этот счет, по его информации, не поступало.

Ранее в этот день Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы, состоящая в основном из оппонентов президента этой страны Николаса Мадуро, потребовала прояснить ситуацию с якобы попыткой вывезти в Россию около 20 тонн золота, хранящегося в национальном банке.