Министерство энергетики Беларуси подвело итоги общественного обсуждения экологического доклада проекта стратегии обращения с отработавшим ядерным топливом БелАЭС и опубликовало сводную таблицу ответов на основные вопросы.

Проект стратегии обращения с ОЯТ предусматривает, что приоритетным направлением является отправка ядерных отходов на переработку в Российскую Федерацию с последующим возвратом короткоживущей цезиево-стронциевой фракции. В ответах Минэнерго отмечается, что переработка ОЯТ на территории России закреплена в межправительственном соглашении от 2011 года о сооружении АЭС на территории Беларуси. Заключение межправительственного соглашения с Россией о переработке ОЯТ ожидается не позднее 2020 года.

Между тем, «если соглашение (об ОЯТ – ИФ) не может быть исполнено, в качестве альтернативного варианта обращения с ОЯТ Белорусской АЭС на современном этапе может быть принято долговременное промежуточное хранение ОЯТ с последующим захоронением в глубинных геологических формациях на территории Республики Беларусь», — сказано в публикации. При этом работы по выбору площадки хранилища ОЯТ в Беларуси не проводились.

В Минэнерго также отмечают, что первые 48 отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС) будут выгружены из реактора БелАЭС ориентировочно через 1 год и 4 месяца после начала физического пуска первого энергоблока БелАЭС.

По данным ведомства, за 60 лет эксплуатации БелАЭС прогнозируется наработка порядка 5300 отработавших ТВС общей массой ориентировочно 2500 тонн тяжелого металла (суммарно с двух энергоблоков).

Ориентировочные затраты по обращению с ОЯТ оцениваются в докладе на уровне $2,5-3,5 млрд за весь период эксплуатации АЭС (до 100 лет). В Минэнерго отмечают, что отправка ОЯТ в Россию значительно дешевле по сравнению со строительством соответствующей инфраструктуры на территории Беларуси.

Общественное обсуждение экологического доклада по стратегии обращения с ОЯТ проводилось с 17 декабря 2018 года по 15 января 2019 года.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200» в 20 км от границы с Литвой и в 50 км от литовской столицы — Вильнюса. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на ноябрь 2019 года, второго — на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).