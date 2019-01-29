Виктор Купрейчик – первый в истории шахмат Беларуси международный гроссмейстер.

Это высокое звание ему было присвоено на Конгрессе Международной федерации шахмат (ФИДЕ) 40 лет назад.

Сегодня на стендах Всемирного шахматного зала славы в Сент-Луисе (США) имя Виктора Купрейчика стоит в одном ряду с именами корифеев ХХ века: чемпионов мира Э.Ласкера, А.Алехина, М.Эйве, Р.Капабланки, М.Ботвинника, В.Смыслова, М.Таля, Т.Петросяна, Р.Фишера, Б.Спасского, А.Карпова, Г.Каспарова.

Признаюсь сразу: эти заметки дались мне нелегко. Если о человеке знаешь мало, рассказывать о нем трудно, если знаешь много – еще труднее. Размышляя о моем друге Викторе, предаюсь воспоминаниям о днях и годах прожитых и пережитых, подбираю нужные слова, стараюсь не подтасовывать аргументы и факты из купрейчиковского послужного шахматного списка, ищу ключик к разгадке его творческих и житейских, таких неуловимых порой, тайн…

Давно это было, много лет назад…

Полный текст статьи Иосифа Калюты читайте в газете «Народная Воля» за 29 января