На международной книжной выставке-ярмарке, которая откроется в Минске через неделю, главным «сюрпризом», как анонсируют официальные источники, станет… танк. Не настоящий – книжно-бумажный. Такая вот инсталляция. По великой задумке Министерства информации его создадут все желающие из тех книг, которые они купят на выставке или даже принесут из дома (понятно, что школьники и студенты уже получили задание…). Этот незамысловатый креатив посвящен 75-летию освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков. Он вызывает разнообразные чувства, первое из которых лично у меня – отторжение.

При всем благоговении перед памятью о Великой Отечественной войне идея книжного танка мне кажется убогой, отсталой, малокультурной. И даже вредной. Ведь мирных танков не бывает. Танк – это всегда агрессия. И даже если она интеллектуальная, книжная, как в данной метафоре, то также опасна и нежелательна…

Полный текст колонки Елены Молочко читайте в газете «Народная Воля» за 29 января