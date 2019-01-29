Начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси, сообщили в министерстве обороны республики.

«29 января в соответствии с решением министра обороны Республики Беларусь начата комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева«, — отметили в министерстве.

По информации ведомства, к проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, механизированные и танковые части, подразделения сил специальных операций, родов войск, технического и тылового обеспечения.

Там также сообщили, что с рамках проверки планируется призвать из запаса около 1.400 человек, а также получить 20 единиц техники из государственных органов и организаций.

«Для создания обстановки, близкой к реальной, действия условного противника будут имитировать подразделения сил специальных операций. Завершится проверка штабными тренировками и учениями различного уровня с боевой стрельбой на полигонах Вооруженных сил», — отметили в Минобороны.