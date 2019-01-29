Милиционерам пришлось застрелить собаку, напавшую в Полоцке на 73-летнюю пенсионерку и ее той-терьера.

О том, что большая собака без ошейника и намордника, похожая на ротвейлера, напала в районе дома №5 на Октябрьской улице на женщину, выгуливавшую собачку на поводке, сообщил по телефону 102 очевидец.

На вызов был направлен наряд департамента охраны. Приехавшие милиционеры увидели, что большая собака продолжала вести себя агрессивно, бросалась на прохожих и, таким образом, создавала реальную угрозу жизни и здоровью людей. Поэтому они застрелили ротвейлера из табельного оружия.

Пенсионерка, гулявшая с той-терьером, не пострадала, а вот ее песик погиб от полученных ран. Из-за пережитого стресса женщина была вынуждена обратиться к медикам. Полоцкий РОВД начал проверку по факту нападения собаки, правоохранители должны установить, кто является его хозяином, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.