В Минске в ТЦ изъяли больше 300 пар обуви New Balance

В Минске в одном из ТЦ, расположенном на проспекте Победителей, изъяли более 300 пар New Balance, продающихся без согласия правообладателя. Их изъяли еще 10.01.2019 сотрудники УБЭП КМ ГУВД Мингорисполкома и ОБЭП КМ Центрального РУВД Минска.

Официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова: «Был установлен факт реализации без документов, подтверждающих согласие правообладателя, кроссовок торговой марки New Balance. Сотрудники милиции изъяли 312 пар обуви общей стоимостью более 78 000 рублей».

В отношении предпринимателя, который продавал данную обувь, составлен административный протокол по ст. «нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности». Ему теперь грозит штраф в размере от 50 до 100 б.в.