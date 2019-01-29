В Беларуси эффективность борьбы с коррупцией очень высокая. Такое мнение высказал сегодня журналистам перед коллегией УВД Могилевского облисполкома министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает БЕЛТА.

«В стране ведется целенаправленная и эффективная работа с этим социальным злом, — отметил министр. — И мы настолько же прозрачны, насколько требует сегодняшняя ситуация, и стараемся всегда освещать в прессе нашу работу и ничего не скрываем. Поэтому может создаться впечатление экстремальной ситуации с коррупцией в целом. Это абсолютно не так — рейтинги Беларуси в этой части не самые худшие».

По словам Игоря Шуневича, конечно, есть над чем работать. «Тем не менее эффективность борьбы с коррупцией в Беларуси очень высокая. Это оценено и международными экспертами в том числе», — заявил он.

По мнению министра, победить это социальное зло невозможно, что подтверждается исторически. «Но обуздать, сделать ситуацию управляемой мы в состоянии, и это уже делается», — подчеркнул он.